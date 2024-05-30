Обвиняемому в реабилитации нацизма певцу Шарлоту продлили арест РЕН ТВ: певцу Шарлоту продлили арест до 24 июля

Обвиняемому в реабилитации нацизма певцу Шарлоту продлили арест до 24 июля, сообщил РЕН ТВ адвокат Алексей Лапузин. По его словам, во время слушания 29 мая музыкант почувствовал себя плохо.

Адвокат добавил, что Шарлоту вызвали скорую. Медики готовы были госпитализировать исполнителя, но суд счел, что его жизни ничто не угрожает, и оставил певца под стражей.

Кроме реабилитации нацизма артиста также обвиняют в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Эпизоды связаны с публикацией Шарлотом видеороликов в социальных сетях.

Ранее Шарлот в суде извинился перед президентом России за ролик, на котором разорвал его портрет. Он объяснил свой поступок тем, что был «одурманен проамериканской пропагандой». Несмотря на это, суд отклонил жалобу защиты на арест, Шарлота оставили под стражей.

Также певец отправил покаянное письмо патриарху Кириллу. Он попросил прощения у главы Русской православной церкви и заявил, что «кается» и «готов искупить вину». Отец Эдуарда рассказал, что письмо он отправил по просьбе сына. До этого Шарлот публиковал в соцсетях ролик, на котором портит свой военный билет и прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха.