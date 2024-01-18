Экс-замглавы Евпатории дали 11 лет колонии строгого режима за взятку «Mash на волне»: экс-замглавы Евпатории Вавренюка приговорили к 11 годам колонии

Фото: vk.com/kirill.vavrenyuk

Кирилл Вавренюк

Бывшего заместителя главы Евпатории Кирилла Вавренюка приговорили к 11 годам строгого режима по делу о получении крупной взятки, пишет Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, экс-чиновника задержали еще в 2020 году.

Как передает канал, мужчина вместе с подельником Евгением Локайцем помогли заполучить муниципальный участок площадью восемь тысяч квадратных метров в обход торгов, также на участке находились капитальные строения. За это, по информации Mash, чиновник через посредника Ивана Сердюка получил в распоряжение нежилое здание.

Как пишет канал, также фигуранты помогли знакомому присвоить помещение из спецфонда стоимостью 1,7 млн рублей. По данным канала, Вавренюк не сможет шесть лет занимать должности на государственной службе, Сердюка приговорили к семи годам и запрету на оказание юридических услуг в течение пяти лет, Локайцу дали пять лет колонии строгого режима и запрет на административно-хозяйственные должности на два года.

Ранее суд избрал меру пресечения заместителю директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадиму Чернышову по делу о превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере более 120 млн рублей. Под стражей он пробудет до 14 марта 2024 года.