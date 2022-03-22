Обвиняемому в госизмене журналисту Сафронову продлили арест на полгода

Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил на полгода срок ареста журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Первое заседание по существу его дела назначено на 4 апреля, сообщает ТАСС.

Предыдущий срок содержания Сафронова под стражей истекал 7 апреля. В общей сложности он находится под арестом более полутора лет.

Предварительное слушание дела, на котором обсуждались процессуальные вопросы, началось 21 марта. Защита журналиста заявила ходатайство о возращении дела в прокуратуру в связи с выявленным рядом нарушений. Однако Мосгорсуд это требование отклонил. Рассмотрение дела по существу будет проходить в закрытом режиме, поскольку в нём присутствуют засекреченные материалы.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Согласно версии следствия, в 2017-м он передал секретные сведения чешской спецслужбе. Журналист виновным себя не признаёт. По его словам, данные об обороноспособности России, которые он якобы передал западным спецслужбам, имеются в открытом доступе в Интернете и он готов доказать это.

Официально обвинение было предъявлено Сафронову только 5 марта. Ему также вменяется передача данных о сирийской армии политологу Демури Воронину, который был задержан в феврале 2021 года по делу о госизмене.