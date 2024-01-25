Обвиняемой в подготовке убийства сына пенсионерке избрали меру пресечения Пенсионерку из Москвы арестовали по обвинению в подготовке убийства сына

Фото: t.me/moscowproc

Московскую пенсионерку, обвиняемую в подготовке заказного убийства сына, поместили под стражу вместе с подругой, которая является соучастницей преступления, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным правоохранителей, женщины вину не признали и возражали против решения судьи.

С учетом позиции прокуратуры Москвы суд заключил под стражу двух женщин, обвиняемых в приготовлении к убийству по найму сына одной из них. Расследование на контроле в прокуратуре Москвы, — говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, между 68-летней женщиной и ее 42-летним сыном произошел конфликт, родственники не поделили сбережения и квартиру, в которой проживает мать. К совершению преступления пенсионерка привлекла свою 51-летнюю подругу, которая подыскала исполнителя, отметили в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина отказался убивать москвича и обратился в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было инсценировано убийство жертвы, после чего одна из обвиняемых передала знакомому 500 тысяч рублей, ранее полученных от матери потерпевшего.

Ранее в Сети появилась видеозапись переговоров подруги пенсионерки с исполнителем. На опубликованных кадрах слышно, что кодовыми словами о проделанной работе была фраза «бананы вкусные».