https://static.news.ru/photo/90864b5e-2637-11ea-8340-fa163e074e61_660.jpg Евгений Ерзунов Фото: АГН «Москва»

Мещанский суд Москвы назначил Евгению Ерзунову, обвиняемому в угрозах судье Алексею Криворучко, штраф в размере 130 тысяч рублей.

Суд оштрафовал обвиняемого на 130 тысяч рублей, — передаёт сообщение собеседника ТАСС.

Ерзунова задержали 13 ноября в аэропорту Внуково, на следующий день его отправили в СИЗО. По словам адвоката Фёдора Сироша, следователь по делу этого фигуранта требовал от его родственников не привлекать внимания к процессу, а также отказаться от независимых защитников.

По делу об угрозах в адрес судьи, помимо Вересова, проходят ещё два человека. Это Сергей Половец и Евгений Ерзунов. Они обвиняются в угрозах убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи (ч. 1 ст. 296 УК). По версии следствия, эти угрозы были размещены в Twitter: Ерзунов оставил комментарий под постом другого пользователя этой социальной сети о судье одного из столичных судов. Половец ретвитнул запись к себе на страницу. Последний признал вину и сотрудничает со следствием, его отпустили под подписку о невыезде.

Как ранее писал NEWS.ru, Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о направлении на психиатрическую экспертизу Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах в адрес судьи.