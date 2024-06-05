Обвиняемого в убийстве трехлетней дочери жителя Адыгеи арестовали

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Обвиняемого в убийстве трехлетней дочери жителя Адыгеи отправили под стражу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Предварительно установлено, что 30 мая житель города Адыгейска, находясь по месту жительства, нанес своей трехлетней дочери тяжкие телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Состояние тела убитой в Адыгее малышки повергло в шок даже судебных экспертов: у ребенка обнаружили множество травм и давних, и свежих, в том числе синяки, ссадины, ожоги, а также повреждения от падения на лестнице. Местные жители считают, что мать ребенка также виновна в произошедшем.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отметила, что обратилась к главе СК Александру Бастрыкину по факту смерти ребенка. Депутат уточнила, что органы опеки не вправе вмешиваться в дела семьи, но такая ситуация не должна была остаться без внимания.