https://static.news.ru/photo/249ba830-b972-11e9-b39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прапорщику полиции Алексею Смирнову, которому предъявлены обвинения в убийстве оперативника службы собственной безопасности в столичном метро, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По словам информированного источника, таким образом следователи проверят, отдавал ли полицейский отчёт в своих действиях в момент совершения преступления.

Также источник сообщил, что Смирнова уволили из службы внутренних дел, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Пресненский суд арестовал Смирнова. Он работал старшим прапорщиком 5-го отдела полиции Московского метрополитена. Защита ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме, так как «метрополитен является режимным объектом», однако в просьбе было отказано.

Смирнов 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» открыл стрельбу по двум другим полицейским. Они пытались его задержать за взятку в две тысячи рублей. Один сотрудник убит, другой госпитализирован с тяжёлыми ранениями.