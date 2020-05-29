Обвиняемого в шпионаже Пола Уилана после операции перевели обратно в СИЗО

https://static.news.ru/photo/07210a1c-a1ba-11ea-8d9f-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан накануне перенёс операцию по удалению грыжи. Сегодня его уже перевели обратно в СИЗО «Лефортово».

Вчера Уилану сделали срочную операцию. Сегодня днем посол Салливан пообщался с Уиланом по телефону после того, как он был переведён обратно в тюрьму в Лефортово. Мы продолжим внимательно следить за состоянием здоровьям Пола и надеемся, что он быстро поправится, — сообщили в американском посольстве.

В посольстве США отметили, что российские власти до последнего отказывались предоставлять медицинскую помощь Уилану, передаёт РИА Новости.

Гражданина четырёх стран — Ирландии, Канады, США и Великобритании — сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. Сообщается, что он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. Однако Уилан говорил, что думал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения.

По некоторым данным, иностранец на самом деле искал курсантов для личного знакомства и совместного времяпрепровождения. Информация о молодых людях и содержалась на изъятом носителе.

Как ранее писал NEWS.ru, государственное обвинение потребовало приговорить гражданина США Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже, к 18 годам колонии