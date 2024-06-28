Обвиняемого в педофилии гендиректора ЧЭМК оставили под стражей

Фото: Александр Чирков/ТАСС

Арест гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского

Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского оставили под стражей по делу о педофилии, рассказали ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области. Обвиняемого арестовали 12 июня на два месяца, защита пыталась обжаловать это решение.

Челябинский областной суд подтвердил ранее избранную меру пресечения в отношении Ходоровского, — говорится в сообщении.

Гендиректора ЧЭМК задержали по подозрению в педофилии 11 июня. По информации СМИ, уголовные дела также были возбуждены в отношении «иных лиц». Ходоровского арестовали в его коттедже. Telegram-каналы пишут, что на топ-менеджера вышли через показания женщины, которая искала несовершеннолетних для своих клиентов по всей России. Также сообщается, что до задержания на видео сняли, как Ходоровский имеет интимную связь с девочкой в возрасте 14-15 лет.

Кроме того, 12 июня соучастницу топ-менеджера ЧЭМК также арестовали на два месяца. По информации «Коммерсанта», женщина за денежное вознаграждение знакомила гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината с несовершеннолетними. При этом следствие не раскрывает, в чем именно обвиняется женщина.