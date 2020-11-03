Обвиняемого в избиении волгоградца из-за ссоры в чате оставили под стражей

https://static.news.ru/photo/2c3c4b5c-1da4-11eb-90d0-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградский областной суд оставил под стражей мужчину, который обвиняется в избиении до смерти местного жителя Романа Гребенюка из-за конфликта в родительском чате.

По данным пресс-службы судов Волгоградской области, суд не удовлетворил жалобу адвоката, в связи с чем обвиняемый будет находиться под стражей до 24 декабря, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая супруга Романа Гребенюка раскрыла подробности случившегося. По словам Аллы, она также состояла в этом чате. Она отметила, что до происшествия там случались разногласия, однако серьёзных раздоров не происходило.

Видео драки несколько дней назад появилось в Интернете. На мужчину напал уроженец Армении Арсен Мелконян. Поводом для расправы стал конфликт из-за выбора даты проведения теста для школьников. Одну из участниц чата возмутила фраза Гребенюка в её адрес. Она не придумала ничего лучше, как пожаловаться мужу и брату.

Именно её брат Арсен Мелконян, столкнувшись с Гребенюком в отделении банка, принялся избивать его. Потерпевший был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой и скончался спустя неделю, не выходя из комы.

В отношении Арсена Мелконяна возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», материалы переданы для расследования в СУ СК России по Волгоградской области. Мелконяну грозит до 15 лет лишения свободы. Ожидается, что дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека».