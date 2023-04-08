Обвиняемая в теракте Трепова сотрудничает со следствием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданка РФ Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности к взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), после избрания меры пресечения в Басманном суде

Обвиняемая в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, где погиб блогер и военкор Владлен Татарский, Дарья Трепова сотрудничает со следствием, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отрабатываются все версии теракта и устанавливается круг предполагаемых сообщников.

[Трепова] сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов. Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта, — передает агентство.

Басманный районный суд во время избрания меры пресечения для Треповой сделал процесс закрытым, сославшись на закрытость некоторых персональных данных. При этом защита обвиняемой настаивала, что все эти данные давно были опубликованы российскими СМИ.

Трепова принесла 2 апреля на творческий вечер Татарского в петербургском кафе статуэтку, начиненную тротилом. Военкор принял подарок и начал отвечать на вопросы зрителей, после чего произошел взрыв. Татарский погиб, еще 40 человек пострадали. Трепова в момент взрыва находилась в помещении, но сразу же покинула его после взрыва.