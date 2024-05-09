Обвинившая Байдена в домогательствах экс-помощница дала интервью Карлсону Экс-помощница Байдена Тара Рид рассказала, что покинула США из-за угроз

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson

Тара Рид и Такер Карлсон

Бывшая помощница президента США Джо Байдена и экс-сотрудница сената США Тара Рид дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала, что была вынуждена переехать в Москву из-за угроз в свой адрес, соответствующий ролик опубликован на странице журналиста в соцсети Twitter (X). Она утверждает, что около 30 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны американского лидера.

Мне и моей семье угрожали, и я не хотела, чтобы моей семье причинили вред, — сказала она, отметив, что теперь проживает в России.

Рид рассказала, что из-за невозможности вернуться в США она пропустила выпускной и свадьбу своей дочери. Экс-помощница Байдена утверждает, что просила американские власти расследовать ее заявление о сексуальных домогательствах, но «все, что они сделали, это заплатили деньги» за репортажи в СМИ.

В феврале стало известно, что американский журналист Такер Карлсон во время своего визита в Москву встречался с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом и экс-помощницей президента США Джо Байдена Тарой Рид, обвинившей действующего хозяина Белого дома в домогательствах. По данным СМИ, беседа Карлсона и Сноудена продолжалась несколько часов, но она не предназначалась для программы журналиста. Вместе с тем Карлсон записал для одной из будущих передач интервью с Рид.