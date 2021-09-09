Обвинение запросило участнице Pussy Riot два года ограничения свободы

Прокуратура в ходе прений в Преображенском районном суде Москвы запросила два года ограничения свободы участнице Pussy Riot Марии Алёхиной, передаёт «Апология протеста». Девушка проходит обвиняемой по «санитарному делу».

Обвинение просит суд признать активистку виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания коронавирусом (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК). Речь идёт о митинге в поддержку Алексея Навального, прошедшем ещё 23 января.

Сейчас Алёхина находится под домашним арестом. Данную меру ей объявили 29 января. В июле суд продлил её до 8 сентября 2022 года. Вину Алёхина не признает.

По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока, Кире Ярмыш — полтора года ограничения свободы, Олегу Степанову — год ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

Фигурантами дела также являются соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Барановский и глава «Альянса врачей» (признан российскими властями иностранным агентом) Анастасия Васильева.

Ранее сообщалось, что Преображенский суд Москвы вынес приговор участнице Pussy Riot и муниципальному депутату Люсе (Людмиле) Штейн по «санитарному делу».