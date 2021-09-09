Обвинение запросило участнице Pussy Riot два года ограничения свободы

Прокуратура в ходе прений в Преображенском районном суде Москвы запросила два года ограничения свободы участнице Pussy Riot Марии Алёхиной, передаёт «Апология протеста». Девушка проходит обвиняемой по «санитарному делу».
Обвинение просит суд
Сейчас Алёхина находится под домашним арестом. Данную меру ей объявили 29 января. В июле суд продлил её до 8 сентября 2022 года. Вину Алёхина не признает.
По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока, Кире Ярмыш — полтора года ограничения свободы, Олегу Степанову — год ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.
«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.
Фигурантами дела также являются соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Барановский и глава «Альянса врачей» (признан российскими властями иностранным агентом) Анастасия Васильева.
Ранее сообщалось, что Преображенский суд Москвы вынес приговор участнице Pussy Riot и муниципальному депутату Люсе (Людмиле) Штейн по «санитарному делу».