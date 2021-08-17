Обвинение запросило шесть лет колонии Джумаеву за драку с ОМОНом на митинге

Прокуратура запросила Сайд-Мухамаду Джумаеву, подравшемуся с силовиками на протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января, шесть лет колонии. Об этом сообщил «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Студента второго курса факультета иностранных языков МГУ уроженца Чечни Джумаева обвинили по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Приговор огласят 19 августа.

В судебном заседании прокурор просил окончательно назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заявили в пресс-службе.

Джумаев был задержан 28 января, через пять дней после стычки на митинге, где он ударил силовиков руками и ногой.

Он объяснил свой поступок тем, что не стерпел несправедливости. Джумаев признался, что никого травмировать не хотел, о последствиях не подумал и вину признал только частично.