Обвинение запросило пожизненный срок для убийцы Моторолы

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Александр Погорелов

Прокурор запросил пожизненный срок для Александра Погорелова, обвиняемого в убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова с позывным Моторола, сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда. Остальным фигурантам дела запросили от 24 до 29 лет с отбыванием в колонии старого режима.

По версии следствия, с июля 2014 года Погорелов являлся членом агентурной сети сотрудников Службы безопасности Украины. Он сообщал спецслужбам места расположения военной техники, а в июне 2016 года согласился совершить убийство Моторолы. Также его обвиняют в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко.

Арсен Павлов погиб в октябре 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте многоэтажки в Донецке, где жил командир батальона. Захарченко погиб в 2018 году после взрыва в донецком кафе «Сепар». Ранения получили еще 12 человек.

По версии СК, Погорелов следил за передвижениями Захарченко, снимал все на видео и передавал сотрудникам Службы безопасности Украины, прежде чем разместить взрывчатку в мужском туалете донецкого ресторана «Пушкин». Тогда устройство нашли сотрудники полиции ДНР. В ходе судебных слушаний ни один из обвиняемых вину не признал.