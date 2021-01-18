Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет тюрьмы

https://static.news.ru/photo/7e42781c-5a04-11eb-b176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственный обвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы рядовому Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года застрелил восемь человек в воинской части в Забайкальском крае.

Также сторона обвинения во время заседания во 2-м Восточном окружном военном суде (Чита, Забайкальский край) попросила зачесть время нахождения Шамсутдинову под стражей в срок отбывания наказания и поддержала иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших при стрельбе на общую сумму 28 млн рублей, передаёт ТАСС.

Шамсутдинов гражданские иски не признал, также он отказался от участия в прениях и последнего слова.

Сторона защиты просит суд учесть раскаяние срочника и то обстоятельство, что ранее он не совершал преступлений. Приговор будет оглашён 21 января.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019-го. По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, инцидент стал реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергался в отдалённой воинской части.

Как писал NEWS.ru, военный суд допросил свидетеля, который служил вместе с подсудимым. Мужчина, работающий водителем, рассказал об угрозах, которые Шамсутдинов получал от офицера за невыполнение приказа. Свидетель подчеркнул, что у срочника в целом наблюдались проблемы не только с выполнением обязанностей. Он не слишком хорошо знал устав и часто оставался учить по приказу офицера материальную часть после отбоя — вместо сна.