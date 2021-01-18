Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет тюрьмы

Государственный обвинитель попросил назначить 25 лет лишения свободы рядовому Рамилю Шамсутдинову, который осенью 2019 года застрелил восемь человек в воинской части в Забайкальском крае.
Также сторона обвинения во время заседания во 2-м Восточном окружном военном суде (Чита, Забайкальский край) попросила зачесть время нахождения Шамсутдинову под стражей в срок отбывания наказания и поддержала иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших при стрельбе на общую сумму 28 млн рублей,
Шамсутдинов гражданские иски не признал, также он отказался от участия в прениях и последнего слова.
Сторона защиты просит суд учесть раскаяние срочника и то обстоятельство, что ранее он не совершал преступлений. Приговор будет оглашён 21 января.
Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019-го. По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, инцидент стал реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергался в отдалённой воинской части.
Как писал NEWS.ru, военный суд допросил свидетеля, который служил вместе с подсудимым. Мужчина, работающий водителем, рассказал об угрозах, которые Шамсутдинов получал от офицера за невыполнение приказа. Свидетель подчеркнул, что у срочника в целом наблюдались проблемы не только с выполнением обязанностей. Он не слишком хорошо знал устав и часто оставался учить по приказу офицера материальную часть после отбоя — вместо сна.