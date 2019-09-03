Представитель обвинения в ходе судебных прений запросила для Ивана Подкопаева 3 года и 4 месяца колонии общего режима. Он обвиняется в применении насилия к представителям власти.
Сегодня, 3 сентября, суд рассматривает дело Подкопаева по существу в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Об этом попросил сам обвиняемый после признания вины.
Молодой человек обвиняется по ч.1 статьи 318 — обвинение утверждает, что он распылил первый баллончик в лицо росгвардейцев на митинге 27 июля.
Ранее News.ru писал, что тверской суд продлил меру пресечения Ивану Подкопаеву. Об этом ходатайствовала сторона обвинения, передает корреспондент News.ru из зала суда.