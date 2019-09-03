https://static.news.ru/photo/c42a4b14-ce2f-11e9-85aa-fa163e074e61_660.jpg Иван Подкопаев Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Представитель обвинения в ходе судебных прений запросила для Ивана Подкопаева 3 года и 4 месяца колонии общего режима. Он обвиняется в применении насилия к представителям власти.

Сегодня, 3 сентября, суд рассматривает дело Подкопаева по существу в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Об этом попросил сам обвиняемый после признания вины.

Молодой человек обвиняется по ч.1 статьи 318 — обвинение утверждает, что он распылил первый баллончик в лицо росгвардейцев на митинге 27 июля.

Ранее News.ru писал, что тверской суд продлил меру пресечения Ивану Подкопаеву. Об этом ходатайствовала сторона обвинения, передает корреспондент News.ru из зала суда.