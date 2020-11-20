Обвинение требует 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Шестуна

https://static.news.ru/photo/610439c8-2b35-11eb-94b0-fa163e074e61_660.jpg Александр Шестун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Гособвинитель во время прений сторон в Подольском городском суде попросил назначить экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну 20 лет колонии строгого режима. Кроме того, прокуратура потребовала оштрафовать фигуранта на 50 млн рублей, рассказала журналистам супруга бывшего чиновника Юлия Шестун.

Сегодня в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить его (Шестуна. — NEWS.ru) к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 50 миллионов рублей, — цитирует её РИА Новости.

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Шестуна арестовали в июне 2018 года. Его обвинили в мошенничестве, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Чиновник не признал вину в совершении преступления. Подозреваемый считает уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку.

По словам бывшего чиновника, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Шестун неоднократно объявлял голодовки и попадал в реанимацию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Подмосковье суд взыскал с бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и его семьи недвижимость и имущество на один миллиард рублей неподтверждённых доходов.

Одинцовский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России. Всего в счёт государства обратятся 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Большая часть изъятого — участки для дачной застройки.