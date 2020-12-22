Обвинение считает, что срочник Шамсутдинов не заслуживает снисхождения

https://static.news.ru/photo/b16fa52a-443d-11eb-9821-fa163e074e61_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Обвиняемого в расправе над сослуживцами в воинской части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова нужно признать виновным. По мнению прокурора, молодой человек не заслуживает снисхождения. Об этом сообщила представитель Второго восточного окружного военного суда в Чите.

22 декабря там начались прения сторон.

Прокурор считает, что виновен и не заслуживает снисхождения. Вопрос по наказанию будет рассматриваться после вердикта присяжных заседателей, — сказала представитель суда РИА Новости.

Она также отметила, что 23 декабря там продолжатся прения, но уже без присяжных.

Шамсутдинова арестовали по подозрению в расстреле сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае 25 октября 2019 года. По версии следствия, от рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По данным стороны защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части.

Защита Шамсутдинова попросила провести повторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Юристы также настаивают на исключении из материалов дела некоторых доказательств, которые считают недопустимыми. Кроме того, по словам защиты, прокурор в ходе предварительного слушания заявил ходатайство о незначительном смягчении обвинения.

За моральный вред, связанный с гибелью и ранениями близких, 10 семей погибших и пострадавших во время стрельбы требуют компенсаций, общая сумма которых составляет порядка 30 млн.

При этом свидетель на одном из заседаний рассказал, что угрозы Шамсутдинову от офицера прозвучали за два дня до трагедии. Начальник караула остался недоволен состоянием туалета, за которое отвечал срочник. Офицер потребовал, чтобы солдат повторно убрался в уборной. Однако Шамсутдинов отказался. В ответ на это военный пригрозил «протереть лицом Шамсутдинова ободок унитаза».

Свидетель подчеркнул, что у срочника в целом наблюдались проблемы не только с выполнением обязанностей. Он не слишком хорошо знал устав и часто оставался учить по приказу офицера материальную часть после отбоя — вместо сна, сообщал NEWS.ru.