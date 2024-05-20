Обвинение потребовало увеличить срок Треповой Прокурор потребовал увеличить до 28 лет срок для Дарьи Треповой

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Дарья Трепова

Обвинение требует увеличить до 28 лет срок Дарье Треповой, которая обвиняется в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Наказание для нее сочли слишком мягким, сообщает РЕН ТВ.

Наказание, назначенное Треповой, чрезмерно мягкое, — заявил прокурор.

Он отметил, что осужденная имеет медицинское образование и с равнодушием наблюдала за мучениями большого количества людей, которые пострадали при взрыве. Прокурор утверждает, что неоказание им помощи и безразличие Треповой свидетельствуют о ее исключительной опасности для общества.

Защита настаивала на том, что злого умысла в действиях Треповой не было. Адвокат подчеркнул, что суд не учел смягчающие обстоятельства, в числе которых было названо состояние здоровья женщины. Кроме того, защитник указал на то, что она сотрудничала со следствием.

Ранее сторона защиты Треповой подала жалобы на приговор в Апелляционный военный суд. Адвокаты рассчитывают сократить вынесенный ранее приговор сроком на 27 лет, а прокуратура намерена увеличить его минимум на один год.

25 января военный суд вынес приговор Треповой в ходе выездного заседания, прошедшего в Санкт-Петербурге. Девушку признали виновной в совершении теракта, в результате которого погиб Татарский.