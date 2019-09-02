Гособвинение в ходе прений по делу блогера Владислава Синицы попросило для него наказание.
Прошу признать Синицу виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима, — сказала прокурор.
Синица обвиняется в разжигании ненависти и вражды по отношению к социальной группе посредством сети Интернет (пункт «а», ч. 2 ст. 282).
Поводом для этого стал пост пользователя Twitter под ником «Макс Стеклов», в котором автор рассуждал о том, что по геоданным можно найти, где живут силовики и их семьи.
Сам обвиняемый считает, что его слова были вырваны из контекста и интерпретированы неправильно.
Ранее генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов заявил, что призывавших к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали правопорядок в Москве во время несогласованных митингов, нужно найти.