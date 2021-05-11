Обвинение попросило 14 лет для гендиректора сгоревшей «Зимней вишни»

https://static.news.ru/photo/313a343a-b326-11eb-bd9d-96000091f725_660.jpg Надежда Судденок Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Гособвинение попросило суд назначить наказание от пяти до 14 лет лишения свободы фигурантам дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РБК.

Гендиректора Надежду Судденок, по мнению обвинения, следует отправить в тюрьму на 14 лет. Для руководителя тушения пожара в ТЦ Андрея Бурсина обвинение запросило шесть лет.

Кроме того, прокурор попросил назначить наказание, связанное с лишением свободы, ещё для шести человек: экс-гендиректора компании — собственника «Зимней вишни» Юлии Богдановой — 14,5 года, техдиректора Георгия Соболева — 13 лет, охранника Сергея Антюшина — 9,5 года, руководителя компании «Системный интегратор», который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игоря Полозиненко — шесть лет восемь месяцев и его подчиненного Александра Никитина — 5,5 года, а также для начальника пожарного караула Сергея Генина — пять лет.

В зависимости от роли каждого фигуранта дела им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», по ч. 3 ст. 219 УК «Нарушение требований пожарной безопасности» и по ч. 3 ст. 293 «Халатность».

После предъявления обвинения вину частично признала только Судденок. Она пояснила в суде, что не проконтролировала, чтобы все работники торгово-развлекательного центра прошли программу обучения действиям в чрезвычайных ситуациях. Остальные подсудимые с предъявленными им обвинениями не согласились.

«Зимняя вишня» загорелась 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей, ещё 79 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТРЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.