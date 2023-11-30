Обугленный труп обнаружили после пожара в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге после пожара в доме обнаружили обугленный труп. Источник в правоохранительных органах сообщил «МК в Питере», что огонь разгорелся в одноэтажном доме на Тарховском проспекте в Курортном районе.

Как пишет издание, пожар произошел вечером 29 ноября. В полицию обратилась местная жительница. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели тело, но из-за того, что труп сильно обгорел, не удалось определить даже примерный возраст погибшего.

В доме отсутствовали камеры видеонаблюдения, поэтому узнать детали произошедшего пока также не удалось. Тело направили в морг, чтобы установить точную причину смерти. Следователи продолжают осмотр территории для установления деталей.

В Санкт-Петербурге местная жительница ранее обнаружила гниющий труп мужчины в мусоропроводе. Правоохранители смогли определить, что тело уже долгое время лежало среди мусора: на нем были заметны гнилостные изменения.

До этого жительница Екатеринбурга обнаружила окоченевшее тело мужчины в кустах на пересечении ЕКАД с улицей Черняховского. По словам женщины, страшная находка попалась ей по дороге на работу. Увидев труп, горожанка немедленно позвонила в полицию.