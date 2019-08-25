https://static.news.ru/photo/6230aca2-c757-11e9-80bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Уровень подготовки около 70% выпускников техникумов и колледжей в России не соответствует современным среднемировым требованиям к специалистам. Это выявили демонстрационные экзамены WorldSkills.

Мы запустили этот эксперимент три года назад, на сегодня он показал свою эффективность и выявил разрыв между требованиями современной экономики и качеством подготовки выпускников, так называемые skills gap на языке зарубежных систем квалификаций, — заявил гендиректор союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов, слова которого приводит пресс-служба организации.

Демонстрационный экзамен — это открытая аттестация будущего специалиста в присутствии преподавателей и работодателей в специально созданных для них производственных условиях. Для этого в местах приёма экзаменов предусмотрены станки, кухня или, например, автомобиль и его составляющие.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сдача демонстрационного экзамена по стандарту WorldSkills позволяет претендовать на значительно более высокую зарплату. Молодые люди со средним профессиональным образованием, успешно справившиеся с испытанием, имеют доход на 40–60% выше, писал News.ru.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нём участвуют более тысячи человек. Лучших определят в более чем 50 компетенциях.