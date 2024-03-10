Обстрелы под Курском и удары по Донецку: как ВСУ атакуют Россию 10 марта

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

За ночь Вооруженные силы Украины в очередной раз попыталась атаковать приграничные территории. В Курской области в результате обстрела погибла женщина, ее супруг тяжело травмирован. В Горловке пострадали несколько человек. Белгородскую область за прошедшие сутки обстреляли порядка 120 раз. Подробности об атаках ВСУ — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали Белгородскую область 120 раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область за сутки порядка 120 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадавших среди мирных жителей нет.

По данным главы региона, в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено восемь минометных снарядов. Над поселком Разумное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

«В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено три минометных снаряда, по окраине села Заречье-Второе — десять минометных снарядов. В селе Безымено с БПЛА сброшено взрывное устройство на частное жилое домовладение. Никто не пострадал. От взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения», — написал Гладков.

Он добавил, что под минометный обстрел попало село Пороз, было установлено четыре прилета снарядов. Обошлось без последствий. В селе Дроновка четырьмя дронами-камикадзе был атакован инфраструктурный объект связи. В районе города Грайворон средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа.

«В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье — установлено десять прилетов. В районе поселка Красная Яруга системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий», — сообщил губернатор.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава региона добавил, что в Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли хутор Мухин — зафиксировано 72 гранатометных выстрела. В результате обстрела есть различные повреждения в двух частных жилых домовладениях, также поврежден один автомобиль. Среди мирного населения пострадавших нет.

«В Яковлевском городском округе над селами Гостищево и Озерово системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа — по одному в каждом населенном пункте. Обошлось без последствий на земле», — написал Гладков.

Подразделения ВСУ обстреляли Токмак

Система противовоздушной обороны сработала в городе Токмак Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России», — написал он.

По словам Рогова, украинские войска обстреливают город из реактивной системы залпового огня.

Как украинские войска атакуют Херсонскую область

ВСУ в течение суток нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Боевики киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 17 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики нанесли еще 19 ударов», — утверждает аноним.

Согласно его информации, всего под огнем оказались восемь населенных пунктов: Голая Пристань, Кардашинка, Алешки, Днепряны, Саги, Пролетарка, Корсунка, Казачьи Лагеря.

Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов ВСУ Кировского района Донецка, заявил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В микрорайоне Текстильщик в Кировском районе Донецка в результате обстрела ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 1941 года рождения», — написал Пушилин.

Позже представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР порядка 18 снарядов. Как отмечается, для атаки использовалась артиллерия калибра 155 миллиметров.

В Горловке при атаке беспилотника пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при сбросе украинскими войсками взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых мирных горловчан вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ возросло до четырёх», — написал Приходько.

Кроме того, в результате атаки повреждения получил дом в Никитовском районе Горловки.

Ранее Приходько заявил, что в результате атаки украинского беспилотника в Горловке были ранены сотрудники местного хлебокомбината.

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Курской области из-за удара ВСУ погибла женщина

В Курской области при пожаре в доме после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он.

Также глава региона уточнил, что повреждено еще одно домовладение. Кроме того, в селе частично отсутствует свет.

Украинский дрон загорелся на территории нефтебазы под Курском

Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы», — написал Старовойт.

Рано утром в регионе была объявлена ракетная опасность. В Минобороны данную информацию не комментировали.

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