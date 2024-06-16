Обстрелы ДНР снарядами НАТО, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 16 июня

Фото: МО Украины

Российские регионы 16 июня вновь подверглись атакам со стороны ВСУ. Украинские войска использовали натовские снаряды для обстрела ДНР. За последние сутки по территории Донецкой Народной Республики всего было выпущено более 40 боеприпасов. Кроме того, массированным ударам подверглась Белгородская область. По сообщениям главы региона Вячеслава Гладкова, в результате атак получили ранения мирные жители, также было уничтожено или разрушено множество объектов гражданской инфраструктуры. Все подробности об атаках ВСУ на Россию — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке ВСУ на ДНР?

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно информации представительства, с 10:45 до 11:15 украинские войска пять раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

До этого в ведомстве сообщили, что ВСУ за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР. Как отмечается, всего было выпущено 44 единицы различных боеприпасов.

«16 фактов вооружённых атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. <...> 12 обстрелов — на Донецком направлении. Четыре обстрела — на Горловском направлении», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В предыдущие сутки было зафиксировано 37 обстрелов.

По данным ведомства, поступили сведения о гибели двух мирных жителей в результате атаки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Сколько раз за сутки ВСУ атаковали Херсонскую область?

Украинские войска за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по десяти населенным пунктам левобережья Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 21 прилет из ствольной артиллерии со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Удары ВСУ были нанесены по 10 населенным пунктам Херсонской области», — рассказал источник.

Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Подстепное, Бабино, Голая Пристань, Каиры, Таврийск, Днепряны, Тополевка.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область?

Информацию о нанесенных ВСУ ударах по Белгородскому региону за прошедшие сутки сегодня, 16 июня, в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, украинские войска использовали различные боеприпасы для проведения массированной атаки.

«В Белгородском районе вражеским атакам подверглись села Красный Хутор, Никольское, Устинка и Щетиновка. Было выпущено 133 боеприпаса и три беспилотника. Сохраняется отключение электроэнергии в селах Устинка, Ясные Зори, Нечаевка и Черемошное», — написал Гладков.

В Борисовском районе, по словам губернатора, за прошедшие сутки по поселку Борисовка, селам Березовка и Грузское, хуторам Казачье-Рудченское и Лозовая Рудка были произведены атаки с помощью восьми беспилотников и 20 боеприпасов. В ходе атак дронов по территории села Березовка были повреждены два многоквартирных дома, три легковых автомобиля, две единицы сельскохозяйственной техники, кровля одного из помещений сельскохозяйственного предприятия.

Фото: МО Украины

«В Валуйском городском округе из стрелкового оружия сбит дрон-камикадзе. При детонации на земле никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский, селам Безымено и Головчино было выпущено десять БПЛА и десять артиллерийских снарядов. В результате повреждены два частных домовладения, три автомобиля, два административных здания, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт. — NEWS.ru) и здание сельского Дома культуры», — добавил Гладков.

В сообщении главы региона также говорится, что в Краснояружском районе была совершена атака с помощью одного беспилотника. Обошлось без последствий.

«В Старооскольском городском округе сбит БПЛА противника самолетного типа. Без последствий», — добавил Гладков.

Два мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

В Шебекинском городском округе после атаки дрона-камикадзе в поселке Красное пострадали двое мужчин, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, хутору Марьино, селу Муром выпущено четыре боеприпаса, четыре дрона-камикадзе. В результате атаки дрона-камикадзе в поселке Красное пострадали двое мирных жителя», — написал Гладков.

По словам главы региона, один мужчина находится в областной клинической больнице с осколочным ранением головы, множественными осколочными проникающими ранениями спины и грудной клетки. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Еще один мужчина в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и спины госпитализирован в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Кроме того, в результате атак со стороны ВСУ в Шебекино были повреждены два автомобиля, гараж и линия электропередачи.

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