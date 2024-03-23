Обстрел после теракта в «Крокусе»: как ВСУ атакуют территорию РФ 23 марта

Фото: МО Украины

Пресс-служба Минобороны РФ заявила, что около 21:30 мск 23 марта была пресечена попытка ВСУ нанести удар по объектам на территории РФ. По информации ведомства, Киев применил реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Подробности обстрелов ВСУ на фоне сообщений о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — в материале NEWS.ru.

Сколько снарядов РСЗО сбили над Белгородской областью после теракта в «Крокусе»

Около 21:30 мск пресечена попытка террористической атаки по объектам на территории РФс применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщает Минобороны РФ. В воздухе над Белгородской областью уничтожены 17 реактивных снарядов.

«Около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», — сказано в сообщении.

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков утром в пятницу, 22 марта, сообщал в своем Telegram-канале, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, призвали спуститься в укрытие.

Какой объект на территории Белгородской области мог стать целью ВСУ

Украинский беспилотник атаковал предприятие в Старооскольском городском округе Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Одно из предприятий Старооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В данный момент все оперативные службы находятся на месте. Информация о повреждениях уточняется», — отметил глава области.

До этого Гладков рассказал, что жители пяти сел Грайворонского городского округа остались без газа после атаки ВСУ. По его словам, многие граждане также были лишены электроэнергии. Губернатор отмечал, что уговорил троих местных жителей на время уехать из Грайворона. При этом еще троих убедить не удалось.

Фото: t.me/vvgladkov

Что произошло в Брянской области

Российские средства ПВО пресекли вторую попытку атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины за ночь, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны информацию не комментировало.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — уточнил Богомаз.

Ранее один беспилотник уже попытался атаковать Брянскую область. Богомаз рассказал, что обошлось без жертв и повреждений. Минобороны информацию не комментировало.

В Курской области объявили ракетную опасность

На территории Курска введен режим опасности атаки беспилотников, написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, силы и средства ПВО приведены в готовность. Минобороны информацию не комментировало.

«Курск: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — отметил глава области.

Над какими регионами РФ ночью сбили сразу 12 украинских БПЛА

Порядка 12 украинских беспилотников были уничтожены силами ПВО ночью 23 марта над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что над Брянской и Белгородской областями нейтрализовали по пять БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской (пять БПЛА), Белгородской (пять БПЛА), Воронежской (один БПЛА) и Саратовской (один БПЛА) областями», — уточнили в министерстве.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские средства противовоздушной обороны пресекли несколько попыток атаки украинских беспилотников. Один из дронов был уничтожен над Выгоничским районом, другой — над территорией Почепского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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