Обстрел Донецка со стороны ВСУ унес 25 жизней: фото последствий трагедии Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Донецк. Мужчина на территории рынка «Меркурий» после обстрела

Украинские войска в воскресенье, 21 января, выпустили 10 снарядов «натовского» калибра по ДНР. Под огонь попали Донецк, Горловка, а также Ясиноватский район. Удар по рынку в Кировском районе Донецка унес жизни 25 человек, подтвердил глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. Еще около 20 человек пострадали. Из их числа двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Глава республики добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В числе пострадавших также есть тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей. Пушилин выразил соболезнования семьям погибших. 22 января объявлено днем траура в Донецке по погибшим в результате удара по рынку.

Обстрелы украинскими войсками Донецка и участие Запада в этом станут одной из тем обсуждения на мероприятиях в Совете Безопасности ООН с участием главы МИД России Сергея Лаврова, заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она добавила, что российская делегация отправится в Нью-Йорк в ближайшее время.

В официальном сообщении МИД РФ призвал международные структуры и правительства осудить удар, совершенный Вооруженными силами Украины по Донецку. В ведомстве подчеркивают, что молчание фактически будет означать одобрение убийств мирных граждан.

Последствия трагедии — в фотогалерее NEWS.ru.