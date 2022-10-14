В результате обстрела поселка Октябрьский Белгородской области со стороны ВСУ погибли несколько человек, сообщили в Следственном комитете РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. В результате ударов украинских войск был подорван склад с боеприпасами, произошла детонация.
В поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые, — сообщает Следственный комитет.
Также в СК рассказали, что в районе Новооскольского округа Белгородской области система ПВО сбила несколько украинских ракет, никто не пострадал. Обломки снарядов упали в районе железной дороги. На участке оказались повреждены линии электропередачи. На время приостановлено движение поездов.
Сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Также они займутся выявлением лиц, причастных к совершению этого преступления.
Утром 13 октября ВСУ обстреляли Белгород. Все снаряды были отражены системами ПВО, осколок одной из ракет угодил в верхнюю часть многоэтажки.
Губернатор области Вячеслав Гладков впоследствии заявил, что в Белгородском районе в результате обстрела ВСУ произошел взрыв на складе боеприпасов.