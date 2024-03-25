Люди несут цветы к мемориалу у «Крокуса»: фото горожан, звезд и чиновников Рэпер Эдвард Бил и глава «Мосгаза» почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Эдуард Биль

25 марта москвичи и гости столицы несли цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где 22 марта был совершен теракт. По последним данным, в результате нападения на мирных жителей погибли 137 человек, включая трех детей. Люди приходят к концертному залу, чтобы выразить поддержку родственникам пострадавших и почтить память жертв.

У мемориала дежурят несколько полицейских, которые следят за порядком. Они досматривают граждан с помощью металлоискателей и пропускают их к мемориалу. В частности, блогер Эдуард Биль, известный под псевдонимом Эдвард Бил, а также глава АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев почтили память жертв теракта.

Мемориал уже посетили тысячи людей, включая официальных лиц и звезд шоу-бизнеса. Среди них SHAMAN (Ярослав Дронов), члены группы «Пикник», Тимати, Дима Билан, Егор Крид, Люся Чеботина, представитель дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров, блогер Влад Бумага (А4) и другие артисты.

Ранее рядом с мемориалом заметили блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. Она возложила цветы в память о погибших при теракте. До этого она выразила соболезнования близким погибших и пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Ивлеева призвала граждан не утопать в потоке плохих новостей и рекомендовала всем неравнодушным сдавать кровь.

Волонтеры от имени участников спецоперации возложили цветы и зажгли свечи напротив «Крокуса». По словам представителя организации «Нить жизни» Кирилла Субботина, на свечах написаны позывные военных.

Кадры мемориала и его посетителей — в фотогалерее NEWS.ru.