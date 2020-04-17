Общественный транспорт в Петербурге не будет работать в ночь на Пасху

https://static.news.ru/photo/baecf300-808e-11ea-a9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: СПб ГУП Петербургский метрополитен/facebook.com

В Санкт-Петербурге метро и наземный транспорт не будут работать в ночь на Пасху. Днём 19 апреля городской транспорт начнёт ходить в соответствии с обычным режимом выходного дня.

До воскресенья, 19 апреля, включительно богослужения в православных храмах будут проводиться без участия прихожан. В субботу, 18 апреля, станции метро закроются для входа пассажиров в 22:00, а автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать до 23:00.

Кроме того, с 22:00 до окончания движения наземного транспорта будет временно отменён ряд остановок общественного транспорта в центре города (около Казанского собора и Александро-Невской лавры), пишут «Невские новости».

По данным на 17 апреля, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге почти в три раза превысило показатель предыдущего дня, 16 апреля: 424 против 154. Общее количество инфицированных в городе, таким образом, превысило 1500 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу в храме Христа Спасителя в прямом эфире.