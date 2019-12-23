https://static.news.ru/photo/8a4f85aa-2634-11ea-a6a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в 2020 году реформы по подготовке водителей. Документ, в частности, снимает запрет на учебную езду по магистралям, а традиционные «площадку» и «город» заменяет объединённый экзамен по оценке навыков вождения. Не все эксперты положительно оценили эти изменения, некоторые сочли их потенциально опасными.

Зачем учебному автомобилю выезжать на автомагистраль? Это может быть достаточно опасно — и для того, кто учится, и для окружающих, — сказал РИА Новости координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орёл.

По его словам, учиться надо на «спокойных» улицах, а единственная разница между передвижением по обычным дорогам и по магистрали — повышенная скорость, и она требует гораздо большей подготовки. В этом вопросе с ним солидарен и председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов. Он считает, что реформировать надо не правила сдачи экзамена, а подход к обучению водителей: усилить контроль на сдаче экзамена в ГИБДД, ввести фото- и видео фиксацию, обязать автошколы бесплатно доучивать не сдавших экзамен на водительские права.

Как писал NEWS.ru, согласно этой реформе, с 1 октября 2020 сдавать на права категорий D, Tb, Tm (автобус, троллейбус, трамвай) можно будет только с 20 лет, а не с 16, как сейчас. Новые рычаги давления на нарушителей получит ГИБДД — после лишения водительских прав вернуть их можно будет только при отсутствии задолженностей по штрафам. Кроме того, как ГИБДД, так и сам экзаменуемый смогут аннулировать результаты экзамена, например, по причине предоставления поддельных документов в первом случае и по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора — во втором.