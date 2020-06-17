Общественники требуют строить дома без мусоропроводов

Общественники поддержали Минстрой в желании запретить мусоропроводы в домах. Соответствующее обращение направили Общественная палата РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества министру строительства и ЖКХ.
В письме предлагается законсервировать уже существующие мусоропроводы и не строить с ними в будущем дома. Мусоропроводы — источники неприятного запаха, причина появления насекомых, крыс и возникновения пожаров,
В качестве исключения мусоропроводы предлагается использовать для утилизации только одного вида отходов. Также управляющим компаниям предлагается предоставить право консервировать мусоропровод, если нарушены правила пользования им.
Ранее NEWS.ru сообщал, что многоквартирные дома в России в будущем могут начатьстроить без мусоропроводов. Такую возможность рассмотрит Минстрой. Инициатива впервые появилась в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов.
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