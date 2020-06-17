Общественники требуют строить дома без мусоропроводов

https://static.news.ru/photo/ce2e89fc-b0fd-11ea-89a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общественники поддержали Минстрой в желании запретить мусоропроводы в домах. Соответствующее обращение направили Общественная палата РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества министру строительства и ЖКХ.

В письме предлагается законсервировать уже существующие мусоропроводы и не строить с ними в будущем дома. Мусоропроводы — источники неприятного запаха, причина появления насекомых, крыс и возникновения пожаров, приводят мнение общественников «Известия».

В качестве исключения мусоропроводы предлагается использовать для утилизации только одного вида отходов. Также управляющим компаниям предлагается предоставить право консервировать мусоропровод, если нарушены правила пользования им.

Ранее NEWS.ru сообщал, что многоквартирные дома в России в будущем могут начатьстроить без мусоропроводов. Такую возможность рассмотрит Минстрой. Инициатива впервые появилась в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов.