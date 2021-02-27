Общественники рассказали, что ждёт скопинского маньяка на свободе

https://static.news.ru/photo/31c4f9da-7a28-11eb-ab16-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Долгий тюремный срок обязательно скажется на отсидевшем человеке, и он выйдет на свободу в «совершенно другой стране». В этом уверен председатель ОНК по Республике Карелия Александр Рузанов.

Речь, в частности, идёт о скопинском маньяке Викторе Мохове, который отсидел 17 лет за похищение и издевательства над двумя несовершеннолетними девочками. Выйдя на свободу, он не сможет найти работу, будет ходить отмечаться к участковому и станет первым подозреваемым в любом преступлении в своём районе.

Сейчас всё поменялось, он выйдет в совершенно другой стране. Хорошо, если у него осталось жильё, если не отобрали, тогда, конечно, здорово. А так он будет без жилья, без всего. Осуждённым на работу практически невозможно устроиться, — приводит слова общественника телеканал «360».

Другой эксперт — ветеран ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Тамара Квитко — уточнила, что такому экс-осуждённому будет трудно куда-то уехать. И если он пропустит срок посещения участкового, то его навестят на дому и даже могут надеть отслеживающие браслеты, чтобы контролировать местонахождение отбывшего наказание преступника.

Такие лица обязаны не покидать дом, не гулять. Для каждого разные условия, в зависимости от статьи, — пояснила Квитко.

Ветеран ФСИН абсолютно уверена, что после стольких лет тюрьмы преступники обязательно примутся за старое, а значит, Мохова нужно изолировать от общества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктор Мохов, больше известный как скопинский маньяк, готовится выйти на свободу после 17 лет заключения. Мохов намеревается отомстить своим жертвам, как только выйдет из тюрьмы. Речь идёт о двух девушках — Екатерине Мартыновой и Елене Самохиной, которых он похитил школьницами в 2000 году, держал и насиловал в подвале в Скопине Рязанской области.