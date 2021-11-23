Общественники раскритиковали новые правила получения водительских справок

Новая процедура получения водительских медсправок будет в два-три раза дороже, чем справка по результату предложенного ранее CDT-теста на алкоголизм, считает председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Он объяснил изданию Lenta.ru, что наркологи могут начать отправлять на дополнительные исследования половину водителей ради прибыли.

Ведь мы говорим о том, что нам предлагают платную процедуру, у нас медицинские услуги и так из категории бесплатных плавно перемещаются в категорию платных, поэтому здесь вопрос — это забота о нашей безопасности на дорогах или это забота о медицинских учреждениях, которые, проводя эти исследования, неплохо на этом подзаработают? — задался вопросом Лысаков.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что инициатива Минздрава ничего не изменит, потому что ведомство не учитывает реалии рынка. По его словам, справки продают в частных клиниках, где не спрашивают итог проверки нарколога и психиатра.

Ранее Минздрав уточнил правила новой процедуры получения водительских медсправок, которая предусматривает проведение освидетельствования водителей и кандидатов в водители с признаками наркологических расстройств. Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, повышенную потливость, сонливость или возбуждение, тремор рук и другие клинические признаки наркомании.