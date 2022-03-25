Общественники предложили временно заморозить цены на общественный транспорт

Общероссийское объединение пассажиров попросило премьер-министра России Михаила Мишустина рекомендовать главам субъектов заморозить цены на проезд в общественном транспорте на шесть месяцев. Такую меру общественники объяснили необходимостью поддержать граждан в сложной экономической ситуации, пишут «Известия». В пресс-службе правительства сказали, что письмо будет рассмотрено в установленном порядке.

Как следует из письма председателя организации Ильи Зотова, в ряде городов России в этом году уже начали повышать цены на проезд или анонсировали такие планы, ссылаясь на рост себестоимости поездок из-за удорожания запчастей для автобусов. Например, мэрия Хабаровска получила уведомления от перевозчиков о повышении цен с 30–35 рублей за поездку до 35–40 рублей.

Как пояснил управляющий партнёр Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков, повышение тарифов на проезд в последние годы было связано с сильнейшим износом городского транспорта и растущими операционными расходами. По его словам, в предыдущие 20 лет тарифы росли существенно медленнее инфляции и отрасль была недофинансирована. А директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин полагает, что о заморозке цен можно говорить только в случае оказания поддержки перевозчикам, которые несут множество расходов, включая зарплаты водителям и покупку бензина.

Ранее жители Екатеринбурга раскритиковали повышение цен в общественном транспорте с 11 февраля, заявив, что теперь стоимость проездного даже выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, при этом сервис в столице Урала не дотягивает до ведущих городов России. Некоторые сочли, что из-за повышения цены за проездной жители Екатеринбурга будут попросту ездить «зайцем» и даже предложили сделать проезд бесплатным.