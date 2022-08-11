Общественники предложили ограничить время шумных ремонтных работ

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Общественная организация «Деловая Россия» обратилась в Минстрой с предложением официально ограничить время шумных ремонтных работ, особенно в новостройках. Запрет предлагается ввести с 20:00 до 8:00, с 14:00 до 16:00, а также в праздничные и выходные дни, пишут «Известия».

Член генсовета организации Владимир Прохоров рассказал, что на данный момент «закон о тишине» не распространяется на новостройки в первые полтора года после их сдачи, ремонт в квартирах можно делать в любое время кроме ночного. Поэтому люди, которые купили жильё с отделкой от застройщика, не защищены от шума.

Инициатива уже нашла одобрение у первого заместителя председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева. Он уточнил, что некоторые регионы установили требование тишины в новостройках с первого дня их сдачи. Эту практику стоит распространить на всю страну.

Реализация меры позволит обеспечить надлежащую защиту прав всех граждан. Также необходимо проработать вопрос контроля выполнения требований закона и привлечения к ответственности нарушителей, — уточнил Кошелев.

В середине июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о «тишине». Документ наделяет полицию полномочиями составлять протоколы о нарушении тишины гражданами. Прежде ответственным в городе за контроль по соблюдению тишины было Объединение административно-технических инспекций, которое не имело рычагов воздействия на нарушителей.