Общественники пожаловались на фото с «вакцинацией» Путина в соцсетях

https://static.news.ru/photo/30b0db50-8e36-11eb-9610-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волонтёры Лиги безопасного Интернета направили жалобы в администрацию соцсетей Instagram и Facebook из-за фотографии президента Владимира Путина, которой были проиллюстрированы сообщения о его вакцинации от коронавируса. Общественники посчитали такие публикации фейком.

Путину вкололи первый компонент вакцины 23 марта. Какая именно из трёх российских вакцин была использована, в Кремле уточнять не стали. Через три недели российскому лидеру должны ввести второй компонент препарата.

При этом процедура была непубличной. Глава государства не стал проходить вакцинацию перед камерами, сочтя это сомнительным пиаром. Именно поэтому фотография и привлекла внимание общественников.

Как пояснила глава Лиги безопасного Интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, распространённое фото было сделано в ходе посещения президентом Смоленской областной больницы в августе 2011 года. Тогда после повреждения плеча медики провели его осмотр, передаёт РИА Новости.

Строго говоря, сама по себе фотография фейковой не является, однако контекст, в котором её подали широкой публике, позволяет говорить о введении пользователей Instagram и Facebook в заблуждение, считают общественники.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин после выработки антител вследствие вакцинации намерен расширить географию рабочих поездок.