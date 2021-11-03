Общественники потребовали от аэропортов чётких действий в условиях коллапса

Общественные организации потребителей и пассажиров готовят обращение к авиационным властям о создании регламента работы аэропортов в условиях форс-мажора. Речь идёт об условиях, которые работники воздушной гавани должны создать пассажирам на случай задержки рейсов и прочих непредвиденных обстоятельств, пишут «Известия».

Общественники предлагают создать регламент, в котором будет прописан план действий для аэропортов и авиакомпаний на такие случаи.

Мы предлагаем создать регламент, в котором регулятор как минимум обозначит, сколько трапов должно быть в аэропорту, какой запас готовой еды и напитков для пассажиров авиагавань должна иметь сама или может оперативно получить от своих партнёров, какие должны быть договоренности с отелями, чтобы в них могли разместить необходимое количество людей, какую информацию обязаны давать пассажирам в подобной ситуации, — пояснил изданию эксперт.

Проблемы подобного рода возникают постоянно, но особенно актуальными они стали после коллапса в аэропорту Нижнего Новгорода, куда из-за тумана в столице были перенаправлены более 40 рейсов. В заложниках непогоды оказались более пяти тысяч пассажиров. Ситуация показала, что работники аэропорта не знали, что делать, а авиакомпании не спешили разбираться с проблемами пассажиров.

В итоге на аэродроме образовались пробки, люди были вынуждены находиться в самолётах по девять часов без воды и еды. Многие пассажиры обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия, результате чего межрегиональное управление СКР организовало проверку длительных задержек рейсов. Аэропорт оказался не готов предоставить людям человеческие условия ожидания. Юристы настаивают на компенсации пассажирам от авиавластей.

На данный момент документов, в которых был бы прописан план действий авиакомпаний и аэропортов в условиях форс-мажоров, нет. Избежать случаев, связанных с форс-мажорами, невозможно, но сотрудники аэропортов и авиакомпаний должны действовать согласно чёткому плану, считают общественники.

Ранее сообщалось, что в среду, 3 ноября, в московских аэропортах в связи с туманом продолжали задерживаться и отменяться рейсы. По состоянию на 09:50 было задержано 49 рейсов, отменено — 19.