Общественники попросили СК проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ Общественники попросили СК проверить блогеров Петрова и Синяка на пропаганду ЛГБТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель общественной организации «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский обратился в Следственный комитет с просьбой проверить блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка на предмет ЛГБТ-пропаганды. Как рассказал «360» сам Отраковский, активисты намерены добиться блокировки аккаунтов, на содержание которых поступило много жалоб «от православных христиан, граждан России».

У нас население падает, рождаемость падает, морально-нравственные качества населения падают, молодежь деградирует — за счет того, что смотрит. А у них миллионы подписчиков, они влияют на умы нашей молодежи, в том числе школьников, — пояснил Отраковский.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы. Общественно активные граждане начали жаловаться на замеченную ими пропаганду.

Так, в московскую полицию поступила жалоба на книжный магазин «Республика». Житель Санкт-Петербурга Анатолий устроил скандал во флагманском магазине «Буквоед» на Невском проспекте из-за книг, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ. Он попытался убрать их, однако в дело вмешались сотрудники магазина.