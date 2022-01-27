Общественники попросили Путина учредить День геноцида советского народа

Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой учредить День геноцида советского народа, сообщает Lenta.ru. В обращении говорится, что такая дата не была учреждена своевременно, но «именно сейчас это время настало».

Памятный день геноцида советского народа не был своевременно учреждён ранее, но мы как свидетели всех злодеяний оккупантов чтим память о невинно замученных наших дедах, родителях, братьях, детях и считаем, что именно сейчас это время настало. Это важно для всех граждан нашей страны, — говорится в обращении.

Сообщается, что предложение направлено именно 27 января, потому что в этот день отмечается годовщина освобождения советской армией концентрационного лагеря «Освенцим».

В обращении также говорится, что преступления «нацистов осуждены мировой общественностью в рамках Международного военного трибунала», но стоит учитывать, что самые тяжёлые потери во время войны понёс СССР.

Также необходимость учреждения специального дня в организации объяснили тем, что в последнее время, по мнению общественников, факты о войне пытаются фальсифицировать в политических интересах.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ намерена проверить бывших военных нацистской Германии на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Это касается бывших военнослужащих, проживающих в других странах.