Общественники попросили не отказывать пациентам с ВИЧ в лечении гепатита C

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Представители ведущих общественных организаций, занимающихся помощью людям с хроническими вирусными гепатитами, попросили решить проблему с обеспечением пациентов с ВИЧ препаратами от гепатита C, пишет «Коммерсант». Общественники обратились в Минздрав, указав, что с середины 2022 года россиянам с ВИЧ все чаще отказывают в бесплатном лечении гепатита C.

Издание отмечает, что ежегодно на обеспечение пациентов с ВИЧ-терапией выделяется порядка 31,5 млрд рублей. На эти средства приобретается и антиретровирусная терапия для ВИЧ, и лекарства от гепатита C. Но с лета прошлого года социально ориентированные НКО по всей стране фиксируют значительное количество отказов в лечении гепатита C у россиян с ВИЧ.

Авторы обращения указали, что риск смерти из-за поражения печени у граждан с ВИЧ гепатитом C в 6,2,–11,7 раза выше, чем у пациентов, которые инфицированы только ВИЧ. По данным общественников, всего в России около 30% пациентов с ВИЧ инфицировано гепатитом C. Общее число больных двумя заболеваниями может превышать 300 тысяч человек.

Отмечается, что к середине 2022 года были завершены аукционы на закупку лишь 44% препаратов, запланированных для лечения гепатитов, и в 2023 году ситуация только ухудшилась. Потребность в препаратах для лечения гепатита C у ВИЧ-инфицированных, одобренная Минздравом в 2023 году, составляет порядка 20 тысяч курсов. В 2022 году за счет средств бюджета 2023 года были объявлены аукционы на общую сумму 15,5 млрд рублей. В нынешнем году запланированы закупки на 8,9 млрд рублей, из которых уже опубликовано аукционов на 5,7 млрд рублей. Соответственно, из сокращенного до примерно 24,5 млрд рублей бюджета до конца года осталось порядка 3,2 млрд руб.

Ранее инфекционист Ирина Киселева рассказала, что в острой форме гепатит C может вызвать пожелтение кожи и потемнение мочи. По словам врача, обычно заболевание выявляют при плановых обследованиях.