Общественники назвали правильным уголовное дело против Навального

https://static.news.ru/photo/beaff51e-af28-11ea-8439-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители общественных организаций назвали правильным решение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела о клевете против оппозиционера Алексея Навального. По их мнению, тот должен ответить за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Член Общественной палаты (ОП) и директор Института проблем демократии Максим Григорьев предположил, будто политик «уверен в том, что он неподсуден».

Не раз ему удавалось уходить от наказания, либо наказание было самое минимальное. В данном случае, я надеюсь, что соответствующий суд рассмотрит вот эти высказывания, рассмотрит его действия и ему не удастся уйти от наказания, — цитирует Григорьева ТАСС.

Он также выразил уверенность, что Навальный обнародовал «очевидно клеветнические утверждения, сделав это намерено».

В свою очередь член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова высказала мнение, что оппозиционер занимается продвижением «системного негативного отношения к исторической памяти, победе в Великой Отечественной войне».

Я рада, мы все, общественные организации, кто имеет отношение к ветеранам, к защите прав ветеранов, мы все этому рады. Будем ждать дальнейшего развития событий и не допускать, чтобы закрыли это уголовное дело по каким-либо причинам, мы этого не допустим, — заявила Большакова.

Она отметила, что Навальный «прилюдно оскорбил» ветерана. По её убеждению, «тут уже и доказывать особо не придётся, факты налицо».

Скандал разгорелся в начале июня, вскоре после того как в интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны и предателями.

После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории.

В Общероссийском народном фронте попросили Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру привлечь к ответственности Навального за оскорбление ветерана.

15 июня стало известно, что СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете. Прокуратура Москвы признала инициирование производства законным.

Как писал NEWS.ru, внук ветерана Игорь Колесников поблагодарил следственные органы за «восстановление справедливости» в отношении своего деда.