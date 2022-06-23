Общественник указал на правовую ошибку в случае ДТП с электросамокатом Общественник Холодов указал на правовую ошибку в случае ДТП с электросамокатом

Фото: АГН «Москва»

В случае если водитель электросамоката сбил пешехода, то юрист в суде при грамотно выстроенной защите может доказать, что вина за ДТП лежит именно на пострадавшем, заявил председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России Александр Холодов. По его мнению, основная проблема заключается в том, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) до сих пор не признаны транспортными средствами, пишет «Царьград».

Допустим, один взрослый на СИМ сбил взрослого пешехода. Будет проводиться экспертиза. Там адвокат может задать вопрос, кто из них мог предотвратить аварию. Поверьте мне, экспертиза может сказать, что мог тот, кто шёл пешком: мол, ему в сторону на один метр отодвинуться, один шаг сделать — и всё, не было бы аварии, — пояснил Холодов.

Он также добавил: подкованный юрист может доказать, что пешеход сам «шагнул под колеса» электросамоката вместо того, чтобы отойти и предотвратить столкновение. Подобные ситуации приводят к тому, что виновный в аварии избегает наказания и не выплачивает пострадавшему компенсацию, резюмировал Холодов.

Ранее замглавы комитета по спорту Госдумы РФ Сергей Бурлаков заявил, что необходимо задуматься о введении обязательного тестирования в ГИБДД на право управления электросамокатом. По его словам, экзамен должен включать в себя в том числе вопросы о скоростном режиме, а также правилах парковки и пересечения перекрестков.