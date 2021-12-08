Общественник рассказал, кому в декабре переведут зарплату раньше срока
Общественник Песков рассказал, кому в декабре переведут зарплату раньше срока
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:37, 08 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Работодатели стараются в декабре перевести своим сотрудникам месячную зарплату до январских праздников, рассказал председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. Он уточнил, что это единственный месяц в году, когда сотрудники получают зарплату в том же отчётном периоде, передаёт «360».
Все стараются до январских праздников выплатить зарплату за декабрь в декабре — это единственный месяц в году, когда в том же отчетном периоде сотрудник получает свою зарплату. Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы, — пояснил Песков.
По его словам, если выплаты сотрудникам приходятся на нерабочие дни, то работодатель переведёт зарплату в декабре. Однако в случае если срок выплат находится в интервале от 10 до 15 числа месяца, следующего за отчётным, то сотрудники смогут получить заработанные деньги только в январе, уточнил Песков.
Ранее стало известно, что правительство РФ выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной отрасли. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил проследить, чтобы «в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены».