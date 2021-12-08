Общественник рассказал, кому в декабре переведут зарплату раньше срока

Работодатели стараются в декабре перевести своим сотрудникам месячную зарплату до январских праздников, рассказал председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков. Он уточнил, что это единственный месяц в году, когда сотрудники получают зарплату в том же отчётном периоде, передаёт «360».

Все стараются до январских праздников выплатить зарплату за декабрь в декабре — это единственный месяц в году, когда в том же отчетном периоде сотрудник получает свою зарплату. Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы, — пояснил Песков.

По его словам, если выплаты сотрудникам приходятся на нерабочие дни, то работодатель переведёт зарплату в декабре. Однако в случае если срок выплат находится в интервале от 10 до 15 числа месяца, следующего за отчётным, то сотрудники смогут получить заработанные деньги только в январе, уточнил Песков.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной отрасли. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил проследить, чтобы «в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены».