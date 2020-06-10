Общественник предложил вернуть управляющим компаниям затраты на дезинфекцию

https://static.news.ru/photo/8a4618a0-ab25-11ea-88d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор предложил возместить управляющим компаниям затраты на дезинфекцию, которую они проводят в многоквартирных домах в связи с пандемией коронавируса.

Во что бы то ни стало нам необходимо вернуть те затраты, которые понесли управляющие компании на дезинфекцию, — цитирует РИА Новости Шпектора.

Он считает, что управляющим компаниям уже пора готовиться к зиме, проводить ремонт и испытания сетей, но на это требуются деньги.

Как писал NEWS.ru, оплату ресурсов, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирных домах, могут включить в тариф на жилищно-коммунальные услуги, оплачиваемые жильцами. С такой законодательной инициативой выступил парламент Северной Осетии, законопроект внесён в Государственную думу. Как сказано в пояснительной записке к документу, существующая система оплаты общедомовых нужд (ОДН) непрозрачна и «является источником социальной напряжённости в стране», что приводит к росту числа жалоб со стороны граждан. Авторы законопроекта утверждают, что в случае его принятия стоимость тарифов ЖКУ вырастет не более чем на 1,5%. Это, как сказано в пояснениях к документу, значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за ОДН.