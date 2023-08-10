Общественник предложил перенести склады с пиротехникой от жилых домов Общественник Костеренко предложил перенести склады с пиротехникой от жилых домов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Необходимо перенести склады и магазины с пиротехникой в строго отведенные места дальше от жилых домов, считает общественный деятель Сергей Костеренко. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он уточнил, что на фоне произошедшего взрыва в Сергиевом Посаде важно принять новые меры, которые обеспечат безопасность граждан.

Где размещены эти склады? Разумеется, удобнее их располагать ближе к местам сбыта, но все же с точки зрения безопасности такие склады лучше размещать в строго отведенных местах вдали от жилых кварталов, — пояснил общественник.

С мнением Костеренко согласился член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. Он отметил, что пока преждевременно говорить о причинах случившегося в Сергиевом Посаде. По его словам, следственные органы установят все детали, но последствия уже сейчас можно оценить. Депутат подчеркнул, что важным вопросом остается, допустимо ли размещать такое количество пиротехники вблизи жилых домов.

Ну и как у нас это обычно бывает, после того, когда что-то случится, я думаю, все контролирующие организации готовят свои нормативно-правовые документы, чтобы провести проверки подобных объектов и в случае обнаружения нарушения правил хранения принять меры по их устранению, — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что число пострадавших после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде увеличилось до 82 человек. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС России, они разбирают завалы с помощью спецтехники.