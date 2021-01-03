Общественник посетовал на слишком долгую ревизию писем для заключённых СИЗО

https://static.news.ru/photo/be70b30c-4db8-11eb-b3be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Органы следствия нередко злоупотребляют правом на просмотр писем заключённых в следственных изоляторах. Поэтому телеграммы от родственников зачастую доходят до адресатов в СИЗО с большим опозданием, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Он отметил, что у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по закону есть только три дня на контроль писем заключённых, поэтому в тюрьмах эта проблема не так актуальна. Однако в случае с людьми, которые находятся под следствием, контроль писем и телеграмм арестованных осуществляют ещё и органы следствия, для которых лимит времени не установлен.

Именно из-за того, что они знакомятся с содержанием писем подследственных весьма долго, те часто не получают корреспонденцию от родственников и близких людей, посетовал общественник.

Хочется добиться более чёткого соблюдения права заключённых СИЗО на получение корреспонденции, — цитирует Мельникова ТАСС.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что тюрьмам не место в центре городов. По его мнению, новые объекты ФСИН необходимо избавить от привычного образа комплексов строений с колючей проволокой. В качестве примера руководитель ведомства привёл СИЗО в Калуге, возведённый ещё в XVIII веке. Министр считает, что здание выглядит удручающе и внутри, и снаружи, писал NEWS.ru.