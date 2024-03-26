Общественник оценил законопроект о поддержке пострадавших при терактах Общественник Баранов: меры поддержки пострадавших при терактах будут прозрачными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о социальной поддержке пострадавших при терактах упорядочит процесс назначения компенсаций, считает общественный деятель Анатолий Баранов. В беседе с «Радио 1» он уточнил, что система станет понятной и прозрачной. Так он прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект о социальной поддержке россиян, пострадавших в результате терактов, который предусматривает многолетнюю помощь.

Новый законопроект упорядочит процесс назначения и выплаты компенсаций, сделает систему оказания мер поддержки пострадавшим гражданам понятной и прозрачной, — пояснил общественник.

Раньше выплаты тоже назначались, но они могли зависеть от решений местных властей, оценок ущерба специалистами, которые могли носить субъективный характер. Баранов отметил, что постоянная помощь в долгосрочной перспективе необходима малолетним детям жертв терактов. По его мнению, также важно оказывать многолетнюю финансовую поддержку, если у погибшего или ставшего инвалидом в результате теракта на иждивении находились парализованные родственники. Баранов подчеркнул, что раньше суммы выплат зависели от региона, где произошел теракт. Теперь же эта проблема может быть решена.

Если тебе оторвало, например, руку, то решительно все равно, где это произошло — в Москве или в сибирском поселке. Справедливо и логично будет, если компенсации в этом случае выплатят одинаковые, — заключил общественник.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) ранее перевел 5 млн рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе». Артист заявил, что средства ушли Российскому Красному Кресту, прикрепив соответствующую квитанцию.