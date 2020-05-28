Общественник объяснил, зачем безработным отменять плату за детсад

https://static.news.ru/photo/38dacace-a0f8-11ea-8692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение освободить от платы за детсад родителей, потерявших в период пандемии работу. Суммы, которые родители платят за пребывание детей в садах, Хамзаев назвал существенными — в некоторых регионах они доходят до 100 рублей в день.

Может, для кого-то это кажется мелочью, но в месяц выходит около 2,5 тыс. рублей. А если детей двое, то это уже пять тысяч, — пояснил «360» Хамзаев.

Он предложил поддержать таким образом тех, кто потерял работу с 1 марта по 31 мая текущего года. При этом, Хамзаев не исключил, что при выходе из режима самоизоляции число безработных увеличится, и категорию претендентов на эту меру поддержки придётся расширить.

Как писал NEWS.ru, зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал инициативу Общественной палаты отменить плату за детский сад семьям, в которых родители потеряли работу из-за пандемии коронавируса. По его мнению, средства на эту меру поддержки можно выделить из бюджета и выдавать напрямую детским садам.